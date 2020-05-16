Чита, , 10:29 — REGNUM В Забайкальском крае создан достаточный запас средств индивидуальной защиты и он постоянно пополняется. Более того, в торговых сетях порядка 200 тысяч масок находится на остатках, продаются они на данный момент не очень активно, сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Помощь в обеспечении края медицинскими масками, перчатками, респираторами и другими средствами защиты оказывают резиденты территории опережающего развития «Забайкалье». Речь идёт о более 200 тысячах индивидуальных масок, а также респираторах, защитных костюмах, дезинфицирующих средствах, очках, бахилах, перчатках.

«Также полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев через Фонд развития Дальнего Востока очень помог Забайкальскому краю поставкой 15 300 одноразовых противочумных костюмов для наших врачей», — сказал Михаил Чуркин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по состоянию на утро, 16 мая подтверждено уже 510 положительных тестов на SARS-CoV-2.

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