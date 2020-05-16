Тамбов, , 10:21 — REGNUM Пятый пациент, у которого был подтверждён диагноз COVID-19, скончался на территории Тамбовской области. Об этом 16 мая сообщает региональная администрация.

Уточняется, что скончавшаяся — это 76-летняя женщина, проживавшая в Мордовском районе и обратившаяся за помощью к медикам спустя пять дней после того, как у неё появились симптомы ОРВИ.

Также указывается, что у пациентки была диагностирована двусторонняя пневмония, после чего она была госпитализирована в центре для лечения COVID-19.

«Несмотря на проводимое интенсивное лечение, включая искусственную вентиляцию легких, наступила смерть», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число вылечившихся от COVID-19 на территории Тамбовской области за минувшие сутки выросло на 30 пациентов и на данный момент составляет 503 человека.