Джакарта, , 10:17 — REGNUM Компания Toyota Indonesia оказала помощь медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом через Индонезийский Красный Крест (PMI) и министерство здравоохранения, сообщает Antara.

Компания выделила 105 000 средств индивидуальной защиты, включая перчатки, защитную одежду, одноразовые медицинские маски, немедицинские маски, медицинские защитные очки.

«Мы понимаем огромную необходимость, и Toyota будет продолжать предоставлять различные взносы. Мы надеемся, что эти пожертвования помогут ускорить борьбу со вспышкой COVID-19», — говорится в заявлении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что он не ослабит широкомасштабные социальные ограничения, чтобы сократить число новых случаев заражения.

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