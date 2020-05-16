Севастополь, , 10:14 — REGNUM Решение об отмене с 18 мая на территории республики Крым режима всеобщей строгой самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, приняли местные власти. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Сергея Аксенова, обнародованный на портале крымского правительства.

«Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов», — говорится в документе.

Также уточняется, что данный указ вступает с силу с 18 мая текущего года.

При этом в документе сообщается, что режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет, и прописываются все сферы деятельности экономического характера, в которых разрешено с 18 мая снова начать работу в республике.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Сергей Аксенов продлил действие режима самоизоляции до 31 мая текущего года, и теперь пункт о соблюдении режима самоизоляции до этой даты исключен из новой редакции указа.