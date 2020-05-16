Уфа, , 10:09 — REGNUM Проверку по факту затопления судна на реке Белая организовали сотрудники транспортной прокуратуры в Уфе. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 14 мая на реке Белая затонуло судно, которое находилось на отстое в Старицком затоне.

По предварительной информации, на реке произошло уменьшение уровня воды. Поэтому судно легло корпусом на дно, что привело к его продавливанию и повреждению. В результате кормовой трюм затопило и судно затонуло. Сейчас в этом районе выставили ограждения.

Сообщается, что к счастью пострадавших нет.

По данному факту сотрудники транспортной прокуратуры Уфы проводят проверку.

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