Воронеж, , 10:03 — REGNUM Число новых выявленных носителей коронавируса на территории Воронежской области за минувшие стуки составило 39 случаев. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

«В субботу, 16 мая, официально подтверждено заражение 39 человек в регионе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все пациенты находятся под наблюдением медиков, получая все необходимое лечение и указывается, что в настоящее время установлен полный круг контактов новых заразившихся, с которым ведется работа.

Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Воронежской области стало 1 113 случаев при 15 летальных исходах и 552 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом.