Воронеж, 16 мая 2020, 10:03 — REGNUM Число новых выявленных носителей коронавируса на территории Воронежской области за минувшие стуки составило 39 случаев. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
«В субботу, 16 мая, официально подтверждено заражение 39 человек в регионе», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что все пациенты находятся под наблюдением медиков, получая все необходимое лечение и указывается, что в настоящее время установлен полный круг контактов новых заразившихся, с которым ведется работа.
Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Воронежской области стало 1 113 случаев при 15 летальных исходах и 552 вылечившихся.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом.