Ташкент, , 10:03 — REGNUM Самолет авиакомпании «Узбекистанские авиалинии» доставит из Ташкента в Ростов-на-Дону 47 граждан России, сообщили 16 мая в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.

Вылет самолета запланирован на 11:00 (9:00 мск) 16 мая. Перелет возможен только для жителей Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ставропольского края и Крыма.

На 17 мая в 11:00 (9:00) запланирован рейс Ташкент — Казань. На самолете смогут вылететь жители Татарии, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, а также Кировской, Ульяновской Оренбургской, Самарской и Нижегородской областей.

На 19 мая 8:35 (6:35) запланирован вылет авиарейса Ташкент — Санкт-Петербург, на 7:20 (5:20 мск) 20 мая — Ташкент — Москва, на 23 мая — Ташкент — Новосибирск.

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