Могилёв, Белоруссия, , 10:02 — REGNUM За участие в «несанкционированном митинге» 15 мая решением судьи Ленинского районного суда города Могилева Ирины Ланчевой к десяти суткам лишения свободы приговорен белорусский журналист издания «Могилевская весна», правозащитник Алесь Бураков, сообщает 15 мая Mspring.online.

По информации издания, журналиста задержали и доставили в Ленинский районный отдел милиции города Могилева утром 15 мая. В Ленинский районный суд задержанного доставили в 16:45, где в 17:30 началось заседание по его делу.

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Журналисты сообщают, что рассмотрение дела задержанного правозащитника якобы не значилось в списке административных дел, рассмотрение которых было назначено судом на 15 мая. На судебное заседание не смогли попасть ни родители задержанного, ни правозащитники.

Бураков обвиняется в том, что он принял участие в несанкционированном митинге возле Могилевского изолятора временного содержания 6 мая в нарушение части 1 статьи 23.34 Кодекса Белоруссии об административных правонарушениях — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

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Примечательно, что нарушение первой части указанной статьи также влечет за собой предупреждение и наказание в виде наложения штрафа.

Согласно решению суда, журналист будет отбывать наказание в Могилевском изоляторе временного содержания и должен выйти на свободу в 11:10 25 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бресте после очередной акции противников запуска аккумуляторного завода был задержан правозащитник.