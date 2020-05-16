Тамбов, , 09:55 — REGNUM Общее число вылечившихся от COVID-19 на территории Тамбовской области за минувшие сутки выросло на 30 пациентов и на данный момент составляет 503 человека. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Всего на утро 16 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 503 человека», — говорится в сообщенни.

Также в нем уточняется, что 240 человек из данного числа выписали из стационаров по выздоровление и ещё 263 сняли с домашнего амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Тамбовской области было зафиксировано 1 737 выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.