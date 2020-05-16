Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
«Такой значительный прирост дали Находка, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск и Партизанский район», — сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.
По ее словам, такой скачок говорит о недобросовестном соблюдении жителями региона ограничительных режимов в майские праздники.
Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 1197 случаев заражения, выздоровели — 389 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 262 843 случая заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 2418 человек, 58 226 — выздоровели. Всего было проведено более 6,4 млн тестов.
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