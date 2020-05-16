Нефтеюганский район, Югра, , 09:36 — REGNUM В Югре полиция ищет автора ложной информации о работе провизорного госпиталя в посёлке Пойковском, открытом на базе Нефтеюганской районной больницы. Руководство медучреждения обратилось в правоохранительные органы с заявлением о публичном распространении фейка в мобильном приложении Viber, сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Во временном провизорном госпитале, рассчитанном на 160 коек, размещают пациентов, находившихся ранее в карантинных объектах при вахтовых поселках на месторождениях и нуждающихся в наблюдении.

«Это сотрудники ООО «РН-Юганскнефтегаз» и сервисных подрядных организаций, которые, не имея клинических симптомов, после тестирования на коронавирус получили положительные результаты. Условно они опасны не более, чем любой другой житель городского поселения, не проходивший тестирования», — сообщала ранее главный врач Нефтеюганской районной больницы Ольга Ноговицина.

В мессенджере Viber автор ложной информации утверждает, что пациенты Пойковского госпиталя беспрепятственно выходят на улицу и заражают жителей посёлка. Тогда как, по утверждению Ольги Ноговициной, «ни у пациентов, ни у сотрудников нет возможности свободно покидать «красную» зону».

«Все входы по периметру больничного корпуса закрыты, территория охраняется сотрудниками подразделений Росгвардии, ведётся видеонаблюдение. Пациенты покинуть госпиталь могут только при выписке через специальный фильтр «чистой» зоны», — пояснила главный врач Нефтеюганской районной больницы.

Кроме того, сотрудники госпиталя не покидают его — для них организовано автономное проживание в гостиничных условиях.

«Гораздо большую угрозу представляют сами жители посёлка. В течение последних дней пойковчане не только массово выходят на улицы без индивидуальных средств защиты, но и активно общаются с людьми из других регионов, ездят в гости, принимают гостей. Именно таким путём заразились четверо жителей городского поселения, сейчас трое находятся в инфекционном отделении окружной клинической больницы в Нефтеюганске и один на самоизоляции дома», — заявляют в департаменте здравоохранения ХМАО.

И напоминают об административной ответственности за распространение ложной информации — штрафе от 30 до 100 тыс. рублей.