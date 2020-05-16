Семей, Казахстан, , 09:33 — REGNUM Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Омск — Майкапчагай в Казахстане, сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Авария произошла 15 мая в 19:20 (16:20 мск) в тридцати километрах от Семипалатинска. В условиях ограниченной видимости из-за дождя столкнули автомобили Land Cruiser 100 и ВАЗ 21 015. Водитель и трое пассажиров ВАЗ, в том числе ребенок погибли в результате ДТП.

Водитель автомобиля Toyota отправился в изолятор временного содержания. Полиция начала досудебное расследование.

Отметим, по итогам первых трех месяцев 2020 года в Казахстане зарегистрировано 2,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

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