Анкара, , 09:32 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими. Об этом 15 сообщается в заявлении управления связи Турции.

По последним данным, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы. Кроме того, коснулись сотрудничества в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на всю планету, вынудив правительства многих стран вводить карантинные меры.

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