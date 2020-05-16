Вашингтон, 16 мая 2020, 09:27 — REGNUM В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
От болезней, вызванных инфекцией, скончались 307,7 тыс., выздоровели — 1,63 млн человек.
На первом месте по числу выявленных случаев находятся Соединенные Штаты — 1,44 млн. Далее идут Россия (262 тыс.), Великобритания (238 тыс.), Испания (230 тыс.) и Италия (223 тыс.).
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