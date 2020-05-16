Бангкок, , 09:19 — REGNUM Второй раз за текущую неделю на территории Таиланда не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом 16 мая таиландский минздрав.

Таким образом общее число инфицированных новым коронавирусом на территории страны осталось 3 025 человек.

Также за прошедшие 24 часа в стане не было зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19 и потому число умерших от нового заболевания продолжает составлять 56 человек.

При этом число вылечившихся от вызываемой коронавирусом болезни в стране составляет 2 855 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидеры Южной Кореи и Бельгии 15 мая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.