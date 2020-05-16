Москва, , 09:16 — REGNUM Кашель, одышка и повышенная температура теля являются первыми признаками тяжелой формы нового заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. Об этом 16 мая рассказал главный рентгенолог столицы России Сергей Морозов в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

«Первое — температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20−30 движений в минуту», — заявил врач.

Также он добавил, что к этому может прибавиться снижения насыщения кислородом крови.

При этом ведущая телепрограммы, Елена Малышева, подчеркнула, что главное, что должно настораживать — это одышка, ощущение, что не хватает воздуха.

«Это самый серьезный симптом, при котором нужно госпитализироваться», — отметила ведущая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки в Хакасии было подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом.