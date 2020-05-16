Калуга, , 11:59 — REGNUM В Калужской области принято решение о поддержке медицинского персонала, пострадавшего в результате выполнения своих профессиональных обязанностей. Выплата финансируется из регионального бюджета. Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора области Константина Горобцова.

Министерство финансов области уже перечислило 19 медицинским организациям региона 2 млн 700 тыс. рублей на выплаты заболевшим специалистам. В настоящее время также всем медработникам выплачены стимулирующие надбавки за март — апрель. На эти цели из федерального бюджета направлено 55, 4 млн рублей, из регионального — 31,2 млн рублей.

Напомним, по инициативе врио губернатора области Владислава Шапши медработникам, а также водителям скорой медицинской помощи, заразившихся COVID-19 установлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.

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