Абакан, , 09:10 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 мая в региональном правительстве.

Один человек прибыл из Санкт-Петербурга, 11 пациентов поступили с признаками респираторной инфекции. Ещё 17 случаев — семейные и служебные контакты, в том числе заразились три медработники Абаканской клинической и Белоярской больниц.

Прошли лечение и выздоровели ещё 40 пациентов. Общее число выздоровевших в Хакасии достигло 217.

Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек.

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