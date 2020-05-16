Москва, , 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Отмечается, что штрафы будут грозить в случае «бездействия граждан при коронавирусе». К этому относится сокрытие данных о приезде из-за границы, отказ вызвать врача при появлении признаков заболевания, а также уклонение от прохождения анализа.

Также ответственность грозит лицам, нарушившим меры, принятые для нераспространения коронавируса. К ним относятся граждане с подтвержденным диагнозом коронавирус, контактировавшие с больными, либо прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 262 843 случая заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 2418 человек, 58 226 — выздоровели. Всего было проведено более 6,4 млн тестов.

Ранее Верховный суд России разъяснил порядок рассмотрения административных и уголовных дел, связанных с нарушением принятых мер борьбы против распространения коронавирусной инфекции.

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