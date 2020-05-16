Париж, , 09:06 — REGNUM Гигант онлайн-торговли Amazon планирует постепенно открыть свои распределительные центры во Франции со следующего вторника, 19 мая 2020 года, передает France 24.

Американская компания, призванная снизить свою активность, закрыла все свои склады четыре недели назад в знак протеста.

«Мы надеемся, что сможем вновь открыть наши французские дистрибьюторские центры в ближайшие дни. В настоящее время мы работаем над постепенным открытием наших центров с 19 мая», — говорится в заявлении американской компании.

Напомним, 14 апреля суд в Нантере распорядился, чтобы компания Amazon сократила свои поставки основных товаров (медицинских и пищевых продуктов) под угрозой крупных штрафов, а также провела оценку профессиональных рисков, которые ложатся на сотрудников из-за эпидемии. 16 апреля Amazon закрыл свои шесть французских складов на неопределенный срок.

Читайте также: Власти Франции планируют в июне провести второй тур муниципальных выборов