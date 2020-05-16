Уфа, , 09:00 — REGNUM Администрация Уфы заплатит штраф за плохое состояние монумента Салавату Юлаеву в городе. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, осенью 2019 года сотрудники ведомства провели внеплановую проверку состояния указанного памятника. В результате они установили, что монумент находится в ненадлежащем состоянии и чиновники не заботятся о нем. Поэтому сотрудниками надзорного органа был выписан протокол о нарушении.

15 мая суд оштрафовал городскую администрацию за допущенные нарушения на 200 тысяч рублей по ч. 1 статьи 7.13 КоАП РФ.

Отмечается, что чиновники нарушения пока не устранили.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Тибета выделили порядка $56 млн на защиту культурного наследия