Москва, , 08:57 — REGNUM Российские военные специалисты, помогавшие Сербии в борьбе с распространением коронавируса, выдвинулись в аэропорт «Батайница» для вылета в Россию, сообщили 16 мая в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Военнослужащие отправятся домой на самолете Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России. Три авиарейса 16 мая доставят 40 военных специалистов и четыре единицы специальной военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая на совещании по открытию медицинских центров Министерства обороны глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: военнослужащие России завершили помощь Сербии и Италии