Бразилиа, , 08:53 — REGNUM Министр здравоохранения Бразилии Нелсон Тейш подал прошение об отставке, проработав менее месяца на данном посту. Об этом 16 мая сообщает бразильская радиостанция RSN.

При этом бывший глава минздрава страны не назвал конкретные причины такого своего решения, однако отметил, что оставил «готовый план» для помощи штатам и муниципалитетам страны в борьбе с пандемией коронавируса.

Также уточняется, что Нелсона Тейша на данном посту заменит генерал Эдуардо Пазуэлло, являющийся заместителем министра здравоохранения и занимавший эту должность также всего лишь месяц.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки в Бразилии было выявлено 15 305 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является очередным антирекордом для страны.