Кишинёв, , 08:51 — REGNUM Консульский отдел посольства РФ в столице Молдавии с 18 мая частично возобновляет прием граждан, сообщили 15 мая в пресс-службе дипломатического представительства.

Прием граждан будет частично возобновлен по вопросам получения готовых заграничных паспортов, выдача которых была назначена до 12 мая текущего года. Исключение составляют те граждане, кто подал заявление в Тирасполе, так как в Приднестровье продлено действие режима чрезвычайного положения. Получить готовый загранпаспорт можно будет с понедельника по пятницу с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30 в порядке живой очереди.

Также в соответствии с ранее действовавшим графиком работы возобновлен примем граждан по вопросам, находящимся в ведении отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС), а также по вопросам выдачи свидетельства на возвращение в Россию (СНВ).

«Подача документов на оформление новых з/п (заграничных паспортов — ИА REGNUM), прием по вопросам гражданства, нотариата, РВП (разрешения на временное проживание — ИА REGNUM), визовым вопросам, выдача справок (справки о несудимости, пенсионные документы) пока не возобновляются», — добавили в Посольстве.

Всем посетителям дипломатического ведомства необходимо быть в защитной маске, перчатках, соблюдать меры социальной дистанции (расстояние между посетителями не менее двух метров), дезинфекции рук. У посетителей посольства не должна быть повышена температура тела (выше 37 градусов). Также запрещено находиться в помещении посольства одновременно более четырем посетителям.