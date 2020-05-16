Калуга, , 08:45 — REGNUM Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 в Калужской области уволился после того, как сотрудники медучреждения пожаловались на маленькие доплаты за работу с заразившимися коронавирусом. Об этом заявил замглавы регионального Минздрава Илья Соваков.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что за работу с зараженными SARS-CoV-2 медики получили 27 рублей доплаты. После этого в региональном Минздраве попросили главного врача дать разъяснения.

«Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию», — цитирует РИА Новости Совакова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям жёстко контролировать процесс федеральной доплаты и страховых выплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился немедленно возбуждать уголовные дела по фактам невыплат надбавок медикам.

Читайте также: Путин поручил контролировать доплаты медикам, работающим с SARS-CoV-2