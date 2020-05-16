Рига, , 08:44 — REGNUM Международная общественная организация защищающая права сексуальных меньшинств со штаб — квартирой в Брюсселе ILGA-Europe опубликовала результаты исследования об отношении в разных странах к правам геев и лесбиянок. Латвия, согласно исследованию, одна из самых враждебных к меньшинствам среди европейских стран. Об этом сообщает Lsm.lv.

Журналисты отмечают, что в рейтинге лояльности Латвия занимает 41 место из 49, заработав 17,48% лояльности. Первая тройка этого рейтинга по дружелюбию к меньшинствам выглядит следующим образом: Мальта — 89,1%, Бельгия — 73,24%, Люксембург — 72,95%.

На противоположном конце расположились: Азербайджан — 2,33%, Турция — 3,83%, Армения — 7,49%. Хуже, чем в Латвии, из европейских стран к «радужному сообществу» относятся только в Польше.

В шести номинациях присваивается странам рейтинг защиты прав ЛГБТ. Это «гендерное» равенство, свобода собраний и выражения мнений, равные права и отсутствие дискриминации, право создавать однополые семьи, физическая безопасность и право на убежище.