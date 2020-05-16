Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Общее количество летальных исходов от COVID-19 на территории США перевалило за цифру в 87 тысяч случаев. Об этом 16 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране.

Также указывается, что общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах в настоящее время составляет более 1,442 млн человек при 246 414 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два представителя американских военных баз в Южной Корее, ранее заболевших COVID-19, вылечены и выписаны из больницы.