Мехико, , 08:35 — REGNUM Общее количество выявленных носителей нового коронавируса в Мексике за минувшие сутки выросло на 2 437 случаев и превысило цифру в 45 тысяч человек. Об этом 16 рассказал глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа во время пресс-конференции, трансляция которой велась на странице мексиканского ведомства в соцсети Twitter.

«Второй день подряд мы выявляем более 2 тысяч случаев COVID за сутки», — заявил Аломиа.

При этом он отметил, что новые 2 437 зафиксированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 являют собой прирост «всего на 5,7%».

Также известно, что за сутки от COVID-19 в стране скончалось 290 пациентов, в результате чего их общее число теперь стало 4 767 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Молдавии в период с 16 мая по 30 июня текущего года будет действовать режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья.

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