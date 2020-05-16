Дамаск, , 08:26 — REGNUM Мемориальную табличку установили в Сирии на месте героической гибели российского летчика Романа Филипова на месте, где он за камнем в последние мгновения жизни отстреливался от террористов.

«Здесь, 3 февраля 2018 года, принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава», — говорится в надписи на памятной табличке на русском и сирийском языках.

«Его кровь перемешалась с нашей землей. У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем», — заявил полковник сирийской армии Рами Маваз, принимавший участие в церемонии установки, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, штурмовик Су-25 майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля 2018 года во время облета им зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Пилот до последнего удерживал машину в воздухе и сумел сообщить руководству о произошедшем ракетой, а затем, приземлившись в оливковой роще, он из штатного оружия отстреливался от боевик и когда последние подошли к нему на несколько десятков метров, подорвал себя и их гранатой, крикнув: «Это вам за пацанов!».