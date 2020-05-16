Сеул, , 08:30 — REGNUM Два представителя американских военных баз в Южной Корее, ранее заболевших COVID-19, вылечены и выписаны из больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, общее число представителей военных баз США в Южной Корее выписанных из больниц увеличилось до 23.

Общее число подтверждённых случаев заражение коронавирусом на американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, составляет 28.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом среди военнослужащих американских баз в Южной Корее был выявлен 26 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 19 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 037.

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