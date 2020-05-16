Париж, , 08:23 — REGNUM Число людей, погибших на дорогах, резко сократилось в апреле, на 55,8%, в месяц, когда столица Франции была на карантине, сообщает Le Figaro.

Согласно данным службы безопасности дорожного движения, в марте 2020 года, во время режима изоляции, число людей, погибших на дорогах, сократилось на 39,6%.

«Если дорожное движение было значительно сокращено во время изоляции, то правоохранительные органы и камеры видеонаблюдения обнаружили большое количество водителей, превышающих скорость, их число выросло на 16% по сравнению с тем же периодом в 2019 году», — заявили в службе безопасности дорожного движения.

Известно, что в апреле этого года на дорогах погибло 103 человека, что на 130 человек меньше, чем в апреле 2019 года.

Алкоголь является второй по значимости причиной смерти на дорогах, на его долю приходится 29% случаев.

Наконец, смертность среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше резко упала в апреле 2020 года, в то время как смертность среди молодых людей от 18 до 34 лет снизилась, но не на много.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил об усилении контроля на станциях, терминалах и пунктах отправления по случаю первых выходных после выхода из изоляции.

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