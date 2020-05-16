Кишинёв, 16 мая 2020, 08:25 — REGNUM В Молдавии в период с 16 мая по 30 июня текущего года будет действовать режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья, заявила 15 мая министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, сообщает NewsMaker.md.
По словам главы молдавского минздрава, данный период может быть продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В Молдавии продлено действие запрета на сбор в общественных местах группами более трех человек, запрещено находиться на детских и спортивных площадках. Жителям республики необходимо в общественных местах и в транспорте носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук.
Люди старше 63 лет до 31 мая могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Отметим, в Молдавии с 16 мая также разрешена работа парикмахерских, которые на данный момент могут оказывать только услуги стрижки, соблюдая все предписанные в связи с коронавирусом меры предосторожности.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии до 30 июня будут закрыты все учебные заведения, включая детские сады, школы, университеты.
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