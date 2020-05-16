Кишинёв, , 08:25 — REGNUM В Молдавии в период с 16 мая по 30 июня текущего года будет действовать режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья, заявила 15 мая министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, сообщает NewsMaker.md.

По словам главы молдавского минздрава, данный период может быть продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В Молдавии продлено действие запрета на сбор в общественных местах группами более трех человек, запрещено находиться на детских и спортивных площадках. Жителям республики необходимо в общественных местах и в транспорте носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук.

Люди старше 63 лет до 31 мая могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Отметим, в Молдавии с 16 мая также разрешена работа парикмахерских, которые на данный момент могут оказывать только услуги стрижки, соблюдая все предписанные в связи с коронавирусом меры предосторожности.

Читайте также: Учебные заведения в Молдавии будут закрыты до 30 июня

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии до 30 июня будут закрыты все учебные заведения, включая детские сады, школы, университеты.

Читайте развитие сюжета: В Молдавии разрешили проводить собрания с участием до 50 человек