Санкт-Петербург, , 08:03 — REGNUM В Петербурге скончался заразившийся коронавирусной инфекцией заведующий отделением лучевой терапии Городской клинической больницы №31, опытнейший врач-рентгенолог Виктор Парафило.

Как сообщили изданию «Доктор Питер» коллеги медика, Виктор Парафило обследовал с помощью компьютерной томографии (КТ) пациентов, которые поступают в больницу по линии скорой помощи. Среди них на КТ выявлялись инфицированные коронавирусной инфекцией пациенты, которых направляли на лечение от COVID-19. От одного из них, выполняя свои служебные обязанности, мог заразиться и врач.

«Когда заболел сам, сам же и поставил себе диагноз, отправился в Городскую больницу №2. И поначалу все было относительно спокойно, лечение проходило «гладко», а через полторы недели — резкий обвал», — отмечает источник.

В больнице №2, перепрофилированной на лечение COVID-19, 71-летний медик в последние дни находился на аппарате ИВЛ, но болезнь оказалась сильнее, и 15 мая Виктор Парафило скончался.

Как отмечает издание, он внес большой вклад в развитие компьютерной томографии в Петербурге. После окончания Военно-медицинской академии им. Кирова Парафило более 20 лет служил в Вооруженных силах, дослужившись до звания полковника, а затем четверть века работал в должности завотделением лучевой терапии больницы №31.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно, что после двух недель болезни, вызванной коронавирусом, скончался хирург городской больницы № 20 Александр Костыгин.

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Ранее сообщалось о смерти 64-летней заведующей отделением пульмонологии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Лилии Уон. В последнее время она работала в перепрофилированной под прием больных COVID-19 городской многопрофильной больнице №2.

По неофициальным подсчетам, на сегодняшний день известно о смерти, связанной с COVID-19, семнадцати медицинских работников Петербурга — врачей, медсестер, санитарок и других медработников.

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По официальным данным, 1,5 тысячи медиков города заразились коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей.

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