Кишинёв, , 08:05 — REGNUM Учебные заведения в Молдавии будут закрыты до 30 июня текущего года, заявила 15 мая министр здравоохранения, труда и социальной защиты страны Виорика Думбрэвяну по итогам заседания комиссии по чрезвычайным заседаниям, сообщает NewsMaker.md.

«До 30 июня остаются закрытыми все учебные заведения, в том числе детские сады, школы и университеты», — заявила министр.

Думбрэвяну добавила, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Вместе с тем до 31 мая запрещено посещение детских и спортивных площадок. Кроме того, в закрытых помещениях и в транспорте жители Молдавии обязаны находиться в защитных масках, а также должны соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в Молдавии 15 мая завершился срок действия режима чрезвычайного положения. По состоянию на 15 мая в стране было выявлено 5745 инфицированных коронавирусом.