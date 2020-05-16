Амстердам, , 07:54 — REGNUM Детские врачи в Нидерландах призывают отправлять детей в школы. 11 мая начальные школы в Нидерландах возобновили классные занятия, однако около 50.000 детей не пришли в школы, чтобы предохранить себя или членов семьи от заражения коронавирусом.

Председатель Нидерландской ассоциации педиатрии Карой Илли заявил, что дети практически не являются распространителями вируса.

Он напомнил, что вирус ещё долго будет присутствовать в стране. По его словам, нежелательно, чтобы дети месяцами не посещали школу. По мнению Илли, отсутствие общения со сверстниками может плохо сказаться на развитии детей.