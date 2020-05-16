Амстердам, , 07:46 — REGNUM Министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шоутен сообщила, что у трёх кошек и одной собаки выявлено заражение коронавирусом. Заражённые кошки проживают на ферме, находящейся поблизости от звероводческого хозяйства для разведения норок, где ранее был обнаружен коронавирус. Собака проживала у хозяина, заражённого коронавирусом, и к настоящему времени скончалась. Причиной смерти стали осложнения дыхательных путей.

Во всех случаях выявления коронавируса у животных специалисты исходят из того, что они заразились от людей. По словам министра, нет указаний на возможность заражения человека животным.

Коронапациентам настоятельно рекомендуется не гладить своих животных, а сохранять к ним дистанцию. В случае если у животного обнаруживаются симптомы коронавируса, рекомендуется обратиться к ветеринару.