Ханты-Мансийск, , 07:40 — REGNUM Правительство Югры увеличило размеры единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, переехавшим на работу в сёла и посёлки городского типа. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Выплаты увеличиваются в двукратном размере: с одного миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров до двух миллионов и одного миллиона соответственно.

Данное решение позволит увеличить число привлекаемых в регион медков, считает исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения ХМАО Владислав Нигматулин. Таким образом планируется привлечь 130 медработников на работу в сельские больницы в 2020 году.