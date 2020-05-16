Бразилиа, , 07:40 — REGNUM За сутки в Бразилии было выявлено 15 305 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является очередным антирекордом для страны, 15 мая сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев в республике в настоящее время равно 218 223. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось на 824 и достигло 14 817. Кроме того 84 970 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно, что Колумбия и Бразилия договорились о сотрудничестве в противостоянии пандемии коронавируса.

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