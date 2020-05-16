Минск, , 07:53 — REGNUM С середины марта нынешнего года содействие в возвращении в Белоруссию получили порядка восьми тысяч граждан республики. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе министерства иностранных дел Белоруссии.

По данным внешнеполитического ведомства, за последнюю неделю в страну смогли вернуться около трехсот соотечественников.

В сообщении говорится, что острота ситуации с эвакуацией граждан из таких стран с «особо напряженной эвакуационной обстановкой», как Индия, ОАЭ и Египет снята. В эти страны за три прошедшие недели были организованы три авиарейса. На данных авиарейсах в Белоруссию были доставлены порядка 462 человек, более половины из которых были граждане Белоруссии.

На прошлой неделе несколько граждан Белоруссии также вылетели из Индии рейсами, организованными Украиной. Они были доставлены в Белоруссию при содействии дипломатического представительства в украинской столицы.

Отмечается, что десятки белорусских граждан покинули отдельные страны Африки и Иорданию. Также при тесном взаимодействии с РФ граждане республики смогли вернуться из Китая, Венесуэлы и Сейшельских островов на специально организованных рейсах.

Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии также отметили, что напряженная ситуация с эвакуацией граждан остается во Вьетнаме и Таиланде. Желающих покинуть эти страны специально организованными рейсами мало и дипломатические представительства, которые находятся в данном регионе, работают над альтернативными маршрутами по возвращению граждан домой. В связи с этим в министерстве иностранных дел Белоруссии напомнили о наличии регулярного авиасообщения Вьетнама с Нидерландами и Финляндией, откуда можно вернуться в Белоруссию транзитом.

В МИД Белоруссии также сообщили, что возможность воспользоваться белорусскими спецрейсами получили жители шестнадцати государств, в числе которых жители России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, Австрии, Латвии, Швеции, а также других государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле подписал указ, согласно которому эвакуация соотечественников из стран с «особо напряженной эвакуационной» обстановкой в связи с пандемией коронавируса будет осуществляться за счет граждан постсоветской республики.