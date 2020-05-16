Нью-Дели, , 07:26 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло 3 970 и составило 85 940, сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

За последние 24 часа от заболевания COVID-19 умерло 103 человека. Общее число летальных исходов при данном заболевании в Индии достигло 2 752. Еще 30 152 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая стало известно о планах властей Индии освободить из тюрем штата Махараштр почти половину заключенных из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе.

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