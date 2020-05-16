Ханты-Мансийск, , 07:06 — REGNUM Власти Югры будут предоставлять медицинским работникам, заразившимся коронавирусом, единовременную выплату за счёт средств регионального бюджета в размере пятикратной величины прожиточного минимума. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Отметим, что величина прожиточного минимума в Югре в первом квартале 2020 года для трудоспособного населения утверждена в размере 16 472 рублей. В пятикратном размере это составит 82 360 рублей.

Такая выплата будет предоставлена медицинским работникам в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления инвалидности, отмечают в департаменте.