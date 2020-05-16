Сеул, , 07:00 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 11 037 после получения положительных результатов анализов еще 19 пациентов, 16 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Также за сутки от COVID-19 скончались двое больных. Общее число летальных исходов при данном заболевании составило 262. Кроме этого, в республике 9851 человек излечились и выписаны из медучреждений. Всего в Южной Корее было проведено более 711 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно, что 200 тыс. граждан Южной Кореи подписали онлайн-петицию с просьбой перенести дату начала занятий в школах из-за ситуации с распространением SARS-CoV-2.

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