Гонконг, Китай, , 06:58 — REGNUM Власти Китая поделились свежими данными о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено в общей сложности 1052 случая заболевания за все время эпидемии, включая четыре смертельных. Больницы Гонконга покинули уже 1019 пациентов.

В САР Макао выявлено всего 45 случаев заболевания, из которых 43 человека уже покинули госпитали и еще двое продолжают получать лечение. На Тайване подтверждено 440 заболевших, из которых 387 человек уже переболели и семеро скончались.

Всего на материковой части Китая за все время эпидемии подтверждено 82 941 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая 78 219 случаев выздоровления и 4633 случая смертей.