Москва, , 07:03 — REGNUM В селе Анастасьева под Хабаровском ввели в эксплуатацию многопрофильный госпиталь Минобороны. Таких объектов в стране построено 16 в кратчайшие сроки. По видеосвязи госпиталь открыл президент России Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны России.

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Медицинское учреждение рассчитано, в первую очередь, на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь построен менее, чем за два месяца.

На стройке работали более 1,5 тысячи военных строителей. Работы велись круглосуточно. Одноэтажный госпиталь из быстровозводимых конструкций занимает участок площадью два гектара. Площадь больницы — 11 тыс. кв. метров. Мощность госпиталя — 200 коек, в комплекс входят также трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, станция медицинских газов, пункт дезинфекции транспорта.

Медучреждение оснащено компьютерным томографом, цифровым рентгеновским комплексом, передвижным рентгеновским аппаратом, аппаратами УЗИ, аппаратами ЭКМО, видеобронхоскопами и другим оборудованием. В штате госпиталя 44 врача, 87 медсестер, 64 единицы младшего медицинского персонала.

«Честно говоря, даже не верилось изначально, что это возможно, но, тем не менее, это произошло. По линии военного ведомства построено и укомплектовано оборудованием и персоналом 16 военных госпиталей, причем, по всей стране — от Калининграда до Камчатки. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки, с хорошим качеством, на совесть», — сказал президент.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поблагодарил главу государства за помощь в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 многопрофильных госпиталей Минобороны России в кратчайшие сроки построило в разных регионах России. На эти цели из федерального бюджета было выделено 8,8 млрд рублей.