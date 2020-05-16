Берлин, , 06:48 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 620 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 173 772. Также за прошедшие сутки скончались 57 человек от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стал 7881 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия частично сняла ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, на пересечение границ с Швейцарией и Австрией. Гражданам разрешили посещать близких и родственников, а также ездить в свои загородные дома.

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