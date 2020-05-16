Ханты-Мансийск, , 05:52 — REGNUM В Югре вводится обязательная самоизоляция или размещение в обсерваторах граждан, въезжающих в регион из других субъектов РФ. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.

Ужесточение мер связано с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в ХМАО.

Напомним, в Югре с начала пандемии на утро 16 мая зарегистрировано 965 заражённых SARS-CoV-2. Из них вылечились 356, скончались восемь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре выявлены ещё 39 носителей коронавируса