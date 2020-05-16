Лхаса, Китай, , 05:49 — REGNUM Власти Тибета на юго-западе Китая вложили более 400 млн юаней (около $56 млн) в запуск 110 проектов защиты, реставрации и использования культурных реликвий региона в 2019 году, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

В том числе, власти региона создали специальный фонд в размере 296 млн юаней в прошедшем году для финансирования 56 проектов в сфере защиты культурных реликвий, сообщил директор администрации культурного наследия Тибета Лю Шичжун.

Региональное правительство освоило около 90 млн юаней и запустила 53 программу защиты культурного наследия, ответил Лю. Напомним, что Тибет является одной из крупнейших кладезей культурного наследия Китая, в том числе буддистского.