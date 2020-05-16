Пекин, , 05:44 — REGNUM Крупнейшая станция подзарядки электромобилей была запущена в эксплуатацию в Пекине в подземном парковочном комплексе спортивного центра «Укэсун», который возводится специально для зимней Олимпиады 2022 года, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Станция, построенная под ареной для хоккея с шайбой компанией State Grid Beijing Electric Power Company, имеет 200 точек подзарядки и может обеспечить объем зарядки до 1300 транспортных средств в день. Новые зарядные мощности должны удовлетворить растущий спрос на «умный» и «зеленый» транспорт у китайских потребителей.

В этом году компания планирует построить более 2800 точек зарядки в таких районах, как суб-центр города, района Тунчжоу, а также близ олимпийских объектов. Всего в Пекине уже сейчас имеется более 205 100 зарядных станций.