Гирин, Китай, , 05:38 — REGNUM В Китае назначен новый партийных глава города Шулань в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Им стал вице-мэр города Гирин провинции Цзилинь Чжан Цзинхуэй. Теперь он будет занимать пост секретаря муниципального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по городу Шулань, говорится в решении, принятом провинциальным комитетом КПК по городе Гирин.

Чжан призван заменить на посту Ли Пэнфэя, который не справился со сдерживанием эпидемиологической ситуации в городе Шулань.