Москва, , 05:45 — REGNUM В субботу, 16 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +15… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 17 мая в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, +6… +8 °С.

Ветер юго-западный, западный 5−12 м/с, местами порывы до 14−18 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °С днём и +3… +8 °С ночью.

В воскресенье, 17 мая, днём в столице ожидается +14… +16 °С. По области +12… +17 °С. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С. Местами небольшой дождь. Местами порывистый ветер до 17−18 м/с.